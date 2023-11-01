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Более 2 млрд рублей заработал в прокате снятый в Тобольском районе фильм "По щучьему велению"

Общество, 11:41 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 млрд рублей заработала киносказка "По щучьему велению" с начала проката. Фильм вышел 26 октября. Картину снимали на территории парк-отеля "Абалак" в Тобольском районе, сообщает PR-служба ВГТРК.

Сказка стала третьим по сборам фильмом в 2023 году. Сборы за четвёртый уик-энд составили 209 млн 86 тыс. рублей. "По щучьему велению" стал восьмым российским фильмом в отечественном прокате, которому удалось преодолеть планку в 2 млрд рублей по сборам. Уже четвертый уик-энд подряд фильм удерживает лидерство по кассовым сборам. Свой первый миллиард сказка собрала на 10-й день, второй – на четвертой неделе проката.

Напомним, кинематографисты из Санкт-Петербурга и Москвы снимали сцены фильма весной и летом 2022 года на территории с. Абалак Тобольского района.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Абалак , фильмы

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