За интимное видео знакомой в соцсетях житель Ялуторовского района заплатит штраф в 15 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 тыс. рублей штрафа заплатит за нарушение тайны личной жизни житель Ялуторовского района. Парень разместил в социальных сетях интимную запись девушки, которая не давала согласия на обнародование видео, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании он свою вину признал, от дачи показаний отказался. Следователи выяснили, что поступок парень совершил, поддавшись ревности.

Приговор вступил в законную силу.