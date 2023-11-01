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За интимное видео знакомой в соцсетях житель Ялуторовского района заплатит штраф в 15 тысяч рублей

Происшествия, 12:36 21 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 тыс. рублей штрафа заплатит за нарушение тайны личной жизни житель Ялуторовского района. Парень разместил в социальных сетях интимную запись девушки, которая не давала согласия на обнародование видео, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании он свою вину признал, от дачи показаний отказался. Следователи выяснили, что поступок парень совершил, поддавшись ревности.

Приговор вступил в законную силу.

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# видеоролики , распространение , штрафы

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