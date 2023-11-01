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Более 6 млн рублей зарплаты задолжал работникам директор компании из Тюмени

Происшествия, 16:38 21 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 6 млн рублей зарплаты задолжал 23 работникам директор ООО "Недра-Консалт" из Тюмени. Сотрудники не получали оплату труда с сентября 2022 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы работникам. Однако еще в ходе следствия, директор полностью погасил свои долги перед коллективом.

Суд прекратил уголовное дело и назначил виновному штраф в размере 100 тыс. рублей.

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# невыплата зарплаты

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