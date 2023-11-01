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В Тюмени выпускники Президентской программы получили дипломы

Общество, 17:34 22 ноября 2023

www.tyuiu.ru

Выпускникам Президентской программы торжественно вручили дипломы Тюменского индустриального университета. Профессиональную переподготовку со специализацией "Производственный менеджмент" прошли 19 руководителей среднего и высшего звена.

ТИУ – единственный в регионе вуз, обучающий по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Обучение в рамках государственного плана ведется 25 лет.

Обучение новой группы руководителей стартовало. Оно поможет им сформировать обновленную систему знаний современного менеджмента, расширить практические навыки управления производственными процессами и людьми, выработать стратегическое мышление и эффективное лидерское поведение.

Подробная информация о Президентской программе подготовки управленческих кадров доступна по ссылке.

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