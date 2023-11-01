В Тюменской области будут судить водителя, который сбил дальнобойщика в Ярковском районе

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга утвердила прокуратура Тюменской области. Мужчину обвиняют по ст. "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2023 года в вечернее время обвиняемый доставлял груз на автомобиле "VOLVO FM-TRUCK 6" в Тобольск. На 77 км автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе мужчина увидел стоящий на обочине малотоннажный автомобиль "ISUZU", водитель которого выставил знак аварийной остановки и устранял неисправность.

Обвиняемый вовремя не снизил скорость, не выдержал боковой интервал и наехал на водителя, находившегося у заднего левого колеса. 52-летнему водителю "ISUZU" причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит Ярковский районный суд.