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В Тюменской области будут судить водителя, который сбил дальнобойщика в Ярковском районе

Происшествия, 16:49 22 ноября 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга утвердила прокуратура Тюменской области. Мужчину обвиняют по ст. "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2023 года в вечернее время обвиняемый доставлял груз на автомобиле "VOLVO FM-TRUCK 6" в Тобольск. На 77 км автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе мужчина увидел стоящий на обочине малотоннажный автомобиль "ISUZU", водитель которого выставил знак аварийной остановки и устранял неисправность.

Обвиняемый вовремя не снизил скорость, не выдержал боковой интервал и наехал на водителя, находившегося у заднего левого колеса. 52-летнему водителю "ISUZU" причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит Ярковский районный суд.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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