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Тюменские баскетболисты сыграют в полуфинале первенства УФО

Спорт, 08:27 27 ноября 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Баскетбольная команда юношей 2009 г.р. тюменской спортивной школы "Рубин" заняла третье место на зональном этапе первенства России по УФО. Ребята обеспечили себе путевку в полуфинал, который пройдет 20 декабря, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени.

Также победу на первом зональном этапе первенства страны по УФО одержала и команда баскетболистов 2007-2008 г.р. В полуфинале первенства России ребятам предстоит выступить 7 декабря.

Успешное выступление команды "Рубина" продолжают и на турнирах "Детско-юношеской баскетбольной лиги России". В первом туре спортсмены заняли первое место и вышли в полуфинал, который состоится 19 декабря в Нижнем Тагиле.

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# баскетбол , первенство УФО

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