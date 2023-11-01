Новое подразделение добровольной пожарной охраны заступило на дежурство в Ишимском районе

| Фото: управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

Новое подразделение добровольной пожарной охраны появилось в Ишимском муниципальном районе, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Пожарная команда из шести человек и оборудованный всем необходимым пожарный автомобиль на базе ЗиЛ 131 заступили на боевое дежурство по охране Стрехнинского сельского поселения Тюменской области.

Все добровольцы прошли обучение по программе "Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд" и зарегистрированы в сводном реестре добровольных пожарных.