В тюменской библиотеке откроется персональная выставка Марии Зюркаловой

| Фото: пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы | Фото: пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы

Персональная выставка Марии Зюркаловой "В цвете" откроется в Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 9 декабря. На ней автор представит акварельные цветы, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

Мария Зюркалова – член Союза художников России, преподаватель Тюменского индустриального университета АРХИД, практикующий дизайнер интерьера и художник, участник и лауреат городских, областных, всероссийских и международных выставок и конкурсов. Автор предпочитает графические техники, акварели, карандаш, маркер. Экспериментирует с материалом и изобретает свои авторские техники, которые воплощает на больших форматах.

Работы, которые будут представлены на выставке, объединяет насыщенная цветовая палитра, выраженный контраст цвета и тона, экспрессивная манера исполнения. Зрители увидят как новые графические серии, так и произведения прошлых лет участвовавшие во всероссийских и региональных выставках.

9 декабря на открытие выставки в 15 часов гости смогут лично поздравить художника и стать участниками авторской экскурсии. Выставка будет работать по 25 января включительно. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+