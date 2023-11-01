Переходящее знамя губернатора Тюменской области вручили Заводоуковскому городскому округу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переходящее знамя за лучшие достигнутые результаты в сельском хозяйстве вручил губернатор Тюменской области Александр Моор главе Заводоуковскому округа Светлане Касеновой. Только зерна аграрии собрали более 178 тыс. т. Здесь же и самая большая урожайность по региону — 31,3 центнер с гектара. Награждение прошло в Тюмени на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 22 ноября.

Знамя уже в одиннадцатый раз отправляется к заводоуковским аграриям.

"Этот год выдался очень не простым, сложным. Но, как всегда, наши аграрии получили достойнейшие результаты благодаря своему упорству, профессионализму и крепкому сибирскому характеру. Низкий поклон моим землякам - аграриям Заводоуковскому округа, которые дали ещё один повод гордиться результатами их труда", - сказала Светлана Касенова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второе место первой сельскохозяйственной зоны занял Исетский район, на третьей позиции – Упоровский. Первые места второй и третьей сельхоззон у Нижнетавдинского и Сладковского районов. Чествование продолжилось награждением и других муниципальных образований, где достигнуты хорошие результаты. Всего дипломы вручили девяти главам районов. А также сельхозтоваропроизводителям.

"Агропромышленный комплекс сегодня - это одна из ведущих отраслей экономики Тюменской области. Благодаря вашему труду обеспечивается продовольственная безопасность. Каждый третий инвестиционный проект реализуется в сфере сельского хозяйства. АПК - главный работодатель для жителей сельских территорий. Тюменская область первая по урожайности зерновых, зернобобовых культур, картофеля и овощей. По итогам девяти месяцев мы вернули лидерские позиции по животноводству. Занимаем первые места по производству молока, яиц и мяса", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава субъекта также выразил уверенность, что в регионе будет сформировано и собственное племенное ядро. Сейчас эта работа активно ведётся. Успех достигнут и в сфере рыбоводства. С 2029 года вылов ихтиоресурсов увеличился в 1,5 раза. Увеличивается и экспортный потенциал. Продукция из Тюменской области поставляется в 15 стран мира.

"Через два дня в Москве на ВДНХ состоится день Тюменской области. В рамках презентации нашего региона мы также покажем достижения АПК, производители представят свою продукцию. Не сомневаюсь, что гости стенда по достоинству ее оценят", - заявил глава региона.

В числе победителей - СПК "Садовод" из Ялуторовского района. Его председатель Юрий Федосенко рассказал, что награда - диплом первой степени среди предприятий молочного направления с поголовьем до 400 голов - далеко не первая. Однако не менее значимая.

"Это говорит о том, что мы правильно развиваемся и хорошо работаем. Помогает и господдержка на технику, минеральные удобрения, обновление машино-тракторного парка, оборудования животноводческого комплекса. У нас - 400 коров черно-пестрой породы. Наша российская селекция. Я с 1998 года работаю руководителем, и с этого времени прошли все. Но импорт никогда не брал. Сделали ставку на свою отечественную породу", - пояснил Юрий Федосенко.

В год в кооперативе производят 15 тыс. т молока. Его сдают крупному региональному перерабтчику. "Садовода" ценят за качество - 4 % жирности и вкус от натуральных кормов.

Полный перечень победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области в 2023 году здесь.

Оксана Корнеенкова