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Тюменца привлекли к ответственности за пьяную езду без прав и тонировку

Происшествия, 12:34 23 ноября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

За пьяную езду без прав, а также за незаконную тонировку 19-летнего тюменца привлекли к ответственности. Ранее молодой человек дважды задерживался за рулем без водительского удостоверения. Автомобиль Lada он купил накануне, пояснил, что перегоняет его домой, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Молодого человека автоинспекторы остановили 23 ноября около двух часов ночи в п. Богандинском на ул.Трактовой. Парень был пьян, показания алкотестреа составили 0,7 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль тонирован не по закону, черную пленку водитель снял в присутствии полицейских. Права управления транспортом селянин не имеет. С таким водителем не побоялась ехать его подруга.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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