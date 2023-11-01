Тюменца привлекли к ответственности за пьяную езду без прав и тонировку

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

За пьяную езду без прав, а также за незаконную тонировку 19-летнего тюменца привлекли к ответственности. Ранее молодой человек дважды задерживался за рулем без водительского удостоверения. Автомобиль Lada он купил накануне, пояснил, что перегоняет его домой, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Молодого человека автоинспекторы остановили 23 ноября около двух часов ночи в п. Богандинском на ул.Трактовой. Парень был пьян, показания алкотестреа составили 0,7 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль тонирован не по закону, черную пленку водитель снял в присутствии полицейских. Права управления транспортом селянин не имеет. С таким водителем не побоялась ехать его подруга.