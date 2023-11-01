Тюменские преподаватели магистратуры могут выиграть в конкурсе фонда Потанина грант до 500 тыс. рублей

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс благотворительного фонда Владимира Потанина. В этом году он пройдет в обновленном формате: в фокусе – редизайн курсов, магистерских программ, методов и технологий преподавания, разработанных ранее как при поддержке Фонда, так и вузами самостоятельно, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Образовательные продукты должны меняться и развиваться вместе со средой, опираясь на новые технологии, доказательный подход и большие данные, чтобы отвечать актуальным запросам студентов. Поэтому мы решили провести редизайн грантового конкурса и направить ресурсы на поддержку инициатив, которые помогут трансформировать уже созданные курсы и программы, чтобы сделать их более востребованными", – подчеркнула генеральный директор фонда Оксана Орачева.

Конкурс проводится один раз в год, в один этап. Победители получат грант в размере до 500 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на совершенствование (трансформацию и редизайн) образовательных продуктов для современной подготовки выпускников вузов.

Стоит отметить, что Тюменский госуниверситет в 2023 году вновь вошел в число лидеров по количеству победителей грантового конкурса. Именную стипендию Владимира Потанина в этом году получает 21 студент магистратуры ТюмГУ.

Заявки принимаются до 7 декабря.