В "Яндекс Картах" обновили панорамные снимки городов Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Панорамные снимки всех городов Тюменской области обновили в "Яндекс Картах". Впервые специалисты сняли улицы Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, сообщает пресс-служба компании.

Снимки помогут изучить города в деталях: заранее рассмотреть незнакомый маршрут или устроить виртуальную прогулку по центральным улицам и достопримечательностям. Например, увидеть Богоявленский собор Ишима, здание железнодорожного вокзала Заводоуковска, Ялуторовский острог и музейный комплекс, Тобольский кремль и смотровую площадку около него.

На панорамы Тюмени добавили новые объекты, которые появились в городе с момента предыдущего большого обновления панорам три года назад. Теперь пользователи могут рассмотреть недавно открытую развязку улиц Мельникайте и 30 лет Победы, а также улицы Мельникайте и Тобольского тракта. Появились и дома в строящихся спальных районах, например, новостройки в районе улицы Монтажников.

Кроме того, были добавлены фото дворовых проездов Тюмени — теперь по ним можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички со временем работы организаций.

Улицы снимали с помощью панорамомобиля с четырьмя камерами, установленными на крыше. А снимки мест, куда нельзя заехать на машине, делали операторы-пешеходы с помощью 360-градусной камеры. Съёмки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 80 тыс. снимков. Это более 1 тыс. 100 км улиц и 260 км дворовых проездов.

Чтобы посмотреть снимки, нужно включить на главном экране слой панорам. Синими линиями на карте обозначены улицы, снятые панорамомобилем, а точками — места, где снимок сделал пешеход.