Катание на собачьих упряжках, квесты и мастер-классы пройдут в Новый год в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Катание на собачьих упряжках, квест "По щучьему велению" и различные мастер-классы пройдут на территории Тобольского района в новогодние праздники.

Об этом рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин в прямом эфире в ЦУР 22 ноября.

"Как всегда готовим обширную новогоднюю программу. В каждом сельском поселении есть дома культуры, люди, которые занимаются организацией мероприятий. Будут утренники, праздник, всевозможные мастер-классы. У нас и бизнес подключился к этому", – сказал он.

На территории туркомплекса "Абалак" откроется резиденция Деда Мороза. Здесь организуют катания на собаках породы хаски, квест "По щучьему велению". Леонид Митрюшкин напомнил, что в Тобольском районе снимали сцены сказочного блокбастера "По щучьему велению", который вышел на широкие экраны 26 октября.

"Фильм бьет кассовые рекорды. Ленту снимали в селе Абалак. В съемках массовых сцен участвовали жители нашего района. От этого еще больше приятно. Когда смотришь фильм, видишь эти красоты, понимаешь, в каком удивительном месте живешь, работаешь", – добавил глава Тобольского района.

Также празднование Нового года развернется в туристическом комплексе "Золотая подкова". Здесь пройдут интерактивы с Дедом Мороза Снегурочкой. Гостей историко-мемориального комплекса "Искер" в юрте встретит Кыш Бабай – татарский сказочный волшебник.

Также Леонид Митрюшкин сказал, что в конце 2023 года в районе не будут нарушать традицию – для одаренных детей организуют елку главы. На нее пригласят и ребят, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции.

Глава района пообещал, что новогодняя программа будет насыщенной. Каждый найдет, чем заняться в новогодние праздники. "Я сам всегда за здоровый образ жизни. Мы живем в уникальном крае, в Сибири, где можно покататься на коньках, лыжах, просто прогуляться по заснеженному лесу, съездить на зимнюю рыбалку. Заняться есть чем, нужна только фантазия", – заключил Леонид Митрюшкин.

Инна Пахомова