Лаборатория Тюменского медуниверситета признана одной из лучших в стране

| Фото: пресс-служба Тюменского медуниверситета | Фото: пресс-служба Тюменского медуниверситета

Лаборатория микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ получила высокую оценку за качество оказываемых услуг и заняла верхние строчки в рейтинге лучших лабораторий России.

Как сообщили в пресс-службе вуза, независимую экспертизу провел Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований. В ходе тестирования специалисты тюменской университетской лаборатории определяли виды микроорганизмов и их резистентность к антибиотикам. Такой контроль в 2023 году был пройден дважды с высшим баллом.

По словам биолога лаборатории микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий Веры Самиковой, специалисты лаборатории имеют большой опыт, участвуют в научных исследованиях вуза, и это влияет на качество услуг.

"За диагностикой к нам обращаются как тюменские медицинские центры, так и отдельные пациенты. Мы также дополнительно определяем чувствительность к антибиотикам, что может значительно повлиять на выбор врачом тактики лечения. Исследования выполняются не более пяти рабочих дней, это удобно для тех, кто проходит медосмотр при приеме на работу", - рассказала она.

Об услугах лаборатории микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий можно узнать на сайте Многопрофильной клиники Тюменского медицинского университета.