  • 23 ноября 202323.11.2023четверг
  • USD88,1648
    EUR96,1475
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 140 спортсменов выступят на чемпионате Тюменской области по самбо

Спорт, 17:42 23 ноября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по самбо пройдет в Нижнетавдинском районе 25 ноября. В региональных состязаниях примут участие более 140 спортсменов от 15 до 19 лет, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

26 ноября пройдут соревнования в рамках чемпионата Тюменской области по самбо среди мужчин и женщин. Заявки на участие в нем подали уже более 80 спортсменов

"Региональные чемпионат и первенство проходят уже порядка 10 лет. Это официальные турниры, по результатам которых формируется сборная Тюменской области для участия в окружных соревнованиях, которые, кстати, пройдут уже в декабре. И, конечно, это отличная возможность попасть в дальнейшем на первенство России", - сказал главный судья соревнований Рамиль Шукюров.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# первенство области , самбо , чемпионат Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 23.11.2023Более 140 спортсменов выступят на чемпионате Тюменской области по самбо
14:57 23.11.2023Трудовые коллективы Юргинского района сыграют в настольный теннис
09:48 23.11.2023Всероссийский день гимнастики отметят 100 атлетов в Ишиме
08:41 23.11.202312 тюменских спортсменов выступят на первенстве России по дзюдо