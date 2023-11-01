Более 140 спортсменов выступят на чемпионате Тюменской области по самбо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по самбо пройдет в Нижнетавдинском районе 25 ноября. В региональных состязаниях примут участие более 140 спортсменов от 15 до 19 лет, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

26 ноября пройдут соревнования в рамках чемпионата Тюменской области по самбо среди мужчин и женщин. Заявки на участие в нем подали уже более 80 спортсменов

"Региональные чемпионат и первенство проходят уже порядка 10 лет. Это официальные турниры, по результатам которых формируется сборная Тюменской области для участия в окружных соревнованиях, которые, кстати, пройдут уже в декабре. И, конечно, это отличная возможность попасть в дальнейшем на первенство России", - сказал главный судья соревнований Рамиль Шукюров.