В селах Тюменской области на благоустройство общественных мест потратили 12 млн рублей

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

12 млн рублей потратили на проекты по благоустройству в селах Тюменской области в 2023 году. Из этой суммы – 9,3 млн рублей бюджетного финансирования. А всего за три года в малых населенных пунктах благоустроили 50 площадок, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В текущем году современные месте отдыха появились в девяти районах области. Уже радуют ребят детские и спортивные площадки в с. Кулаково, п. Боровский, д. Новый Кавдык. Завершаются работы и в д. Короткова. Активно подключаются к установке сами жители. К примеру, в д. Новый Кавдык пенсионеры-мужчины установили и покрасили забор, а умелец Леонид Тотолин украсил изгородь персонажами из известного мультфильма. А скверы и парки появились в п. Заозерный, с. Ингалинское. Зона отдыха будет и жителей с. Лопазное. Пешеходный тротуар построили в с. Никулино.

Кроме того, за счет программы восстанавливают памятник и устраивают площадь в п. Московском. Мемориал посвятили воинам-землякам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в п. Московский.