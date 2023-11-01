  • 24 ноября 202324.11.2023пятница
  • USD88,1206
    EUR96,2273
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В селах Тюменской области на благоустройство общественных мест потратили 12 млн рублей

Экономика, 14:48 24 ноября 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

12 млн рублей потратили на проекты по благоустройству в селах Тюменской области в 2023 году. Из этой суммы – 9,3 млн рублей бюджетного финансирования. А всего за три года в малых населенных пунктах благоустроили 50 площадок, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В текущем году современные месте отдыха появились в девяти районах области. Уже радуют ребят детские и спортивные площадки в с. Кулаково, п. Боровский, д. Новый Кавдык. Завершаются работы и в д. Короткова. Активно подключаются к установке сами жители. К примеру, в д. Новый Кавдык пенсионеры-мужчины установили и покрасили забор, а умелец Леонид Тотолин украсил изгородь персонажами из известного мультфильма. А скверы и парки появились в п. Заозерный, с. Ингалинское. Зона отдыха будет и жителей с. Лопазное. Пешеходный тротуар построили в с. Никулино.

Кроме того, за счет программы восстанавливают памятник и устраивают площадь в п. Московском. Мемориал посвятили воинам-землякам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в п. Московский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# проект Благоустройство сельских территорий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 24.11.2023В селах Тюменской области на благоустройство общественных мест потратили 12 млн рублей
14:15 24.11.2023Банк России: снижение цен на топливо немного сдержало рост инфляции в УФО
12:25 24.11.2023В Тюменской области сохраняется минимальный уровень безработицы
12:03 24.11.2023Две тюменские стройкомпании внедряют информационную систему управления проектами