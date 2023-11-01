Выставка "Кто не спрятался" откроется в Тюмени
Выставка "Кто не спрятался" тюменских художниц Екатерины Пуховой и Риты Софт откроется в мультицентре "Контора пароходства" 30 ноября в 19 часов.
Экспозиция посвящена теме внутреннего ребенка, изучению границ между фантазиями и реальностью. Она продлится до 28 января, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Авторы представят живопись, скульптуры, инсталляции и реди-мейд-объекты, некоторые из которых будут интерактивными. А бесплатный аудиогид превратит экспозицию в игру, которую предстоит пройти посетителю. В период работы экспозиции пройдут арт-медиации для взрослых и отдельные арт-медиации для детей.
Возрастное ограничение: 0+