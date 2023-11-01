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Выставка "Кто не спрятался" откроется в Тюмени

Общество, 12:25 27 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Кто не спрятался" тюменских художниц Екатерины Пуховой и Риты Софт откроется в мультицентре "Контора пароходства" 30 ноября в 19 часов.

Экспозиция посвящена теме внутреннего ребенка, изучению границ между фантазиями и реальностью. Она продлится до 28 января, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Авторы представят живопись, скульптуры, инсталляции и реди-мейд-объекты, некоторые из которых будут интерактивными. А бесплатный аудиогид превратит экспозицию в игру, которую предстоит пройти посетителю. В период работы экспозиции пройдут арт-медиации для взрослых и отдельные арт-медиации для детей.

Возрастное ограничение: 0+

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# выставка , Контора пароходства , художники

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