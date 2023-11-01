Оксана Величко: люблю Тюменскую область за доброе сердце и великие смыслы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область — это место, которое дает возможность счастливо жить в своей стране. Такое мнение высказала председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Оксана Величко, посетившая стенд региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Я люблю свою родину, свою Тюменскую область за доброе сердце, великие смыслы, которые живут в нашем регионе. За красивых, сильных, мощных людей. Я люблю ее, потому что она дала мне возможность жить счастливо в своей стране", — отметила она.

Напомним, гости международной выставки-форума "Россия" в Москве знакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями регионов.