Глава Сладковского района назвал главную ценность Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главная ценность Тюменской области – это ее люди, заявил глава Сладковского района Александр Иванов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Именно в Тюменской области живут активные, талантливые, мастеровые, деловые люди. Они действительно любят свою малую родину. Только такие люди смогли совершить прорыв за последние 20 лет", - подчеркнул глава района.

Благодаря огромному и кропотливому труду теперь регион в числе лучших в различного рода рейтингах России.

"Именно качества людей, о которых мы говорим – холодные снаружи, горячие внутри – характеризуют настоящих сибиряков", - заявил Александр Иванов.

Оксана Корнеенкова