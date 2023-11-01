  • 25 ноября 202325.11.2023суббота
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Глава Сладковского района назвал главную ценность Тюменской области

Политика, 18:23 25 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главная ценность Тюменской области – это ее люди, заявил глава Сладковского района Александр Иванов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Именно в Тюменской области живут активные, талантливые, мастеровые, деловые люди. Они действительно любят свою малую родину. Только такие люди смогли совершить прорыв за последние 20 лет", - подчеркнул глава района.

Благодаря огромному и кропотливому труду теперь регион в числе лучших в различного рода рейтингах России.

"Именно качества людей, о которых мы говорим – холодные снаружи, горячие внутри – характеризуют настоящих сибиряков", - заявил Александр Иванов.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Иванов , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 25.11.2023Глава Сладковского района назвал главную ценность Тюменской области
16:09 25.11.2023Владимир Нефедьев: семья – приоритет в развитии Тюменской области
12:04 25.11.2023Вячеслав Елизаров: у Тюменской области особая природная и душевная красота
21:07 24.11.2023Тюменская лаборатория M'uzLab представила новую программу гостям выставки-форума "Россия"