Глава Сладковского района назвал главную ценность Тюменской области
Политика, 18:23 25 ноября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Главная ценность Тюменской области – это ее люди, заявил глава Сладковского района Александр Иванов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Именно в Тюменской области живут активные, талантливые, мастеровые, деловые люди. Они действительно любят свою малую родину. Только такие люди смогли совершить прорыв за последние 20 лет", - подчеркнул глава района.
Благодаря огромному и кропотливому труду теперь регион в числе лучших в различного рода рейтингах России.
"Именно качества людей, о которых мы говорим – холодные снаружи, горячие внутри – характеризуют настоящих сибиряков", - заявил Александр Иванов.
Оксана Корнеенкова