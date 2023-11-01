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Тюменские врачи помогли тюменке с сахарным диабетом родить здорового малыша

Общество, 09:59 26 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи Перинатального центра Тюмени помогли 32-летней женщине с сахарным диабетом I типа стать мамой во второй раз. У нее уже есть пятилетний сын, но вторую беременность она вынашивала на фоне серьезного заболевания, сообщает пресс-служба Перинатального центра.

Течение беременности осложнялось серьезным заболеванием почек - гестационным пиелонефритом. В урологическом отделении центра будущей маме смоли помочь, выполнив стентирование почки. При проведении такой процедуры в период беременности используют специальный почечный стент, который помогает восстановить нормальный отток мочи.

Беременность удалось выносить до 37 недель. Женщина родила здоровую, доношенную девочку весом 3436 граммов и ростом 50 сантиметров. Ребенок находится в палате послеродового отделения вместе с мамой, где они получают всю необходимую медицинскую помощь и поддержку.

Специалисты отмечают, что все осложнения беременности можно нивелировать, если вовремя выявлять и вести беременность в соответствии с клиническими рекомендациями.

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# перинатальный центр , рождаемость

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