Проект "Лето в Тобольском кремле" завоевал премию Russian Event Awards 2023

Международной премии Russian Event Awards 2023 удостоен проект "Лето в Тобольском кремле", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уникальный летний проектрегиона завоевал Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате"! Всего финалистами премии стало 299 проектов.

Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проводится при поддержке регионального правительства с 2006 года и собирает тысячи любителей и ценителей музыки. В 2023 году на фестивале исполняли не только классику, под открытым небом звучал джаз и популярная музыка. Всего было проведено 5 концертов. Генеральный партнер фестиваля "Лето в Тобольском кремле" — компания СИБУР.