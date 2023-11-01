Более 200 тюменских призывников пополнят ряды Росгвардии

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 200 тюменцев в рамках осеннего призыва 2023 года пополнят ряды войск национальной гвардии. Новобранцы из Тюмени, Тобольска и других муниципалитетов региона, призваны в подразделения Росгвардии, дислоцированные в Московской и Челябинской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

Многие будущие защитники Отечества выбрали осознанно службу в войсках Росгвардии, рассматривая перспективу дальнейшего служебного пути в спецподразделениях Управления Росгвардии по Тюменской области.

Перед отправкой призывники прошли медицинский осмотр, получили военную форму и необходимые документы. Офицеры территориального управления Росгвардии довели до молодых военнослужащих порядок прохождения службы по призыву, возможных перспективах контрактной службы, социальные гарантии росгвардейцев и провели инструктаж.