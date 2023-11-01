Стипендиальная программа Россельхозбанка поддержит интеллектуальный потенциал учащихся ГАУ Северного Зауралья

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

В 2023-2024 учебном году Россельхозбанк будет оказывать финансовую поддержку шести лучшим студентам ГАУ Северного Зауралья. Сертификаты на именную стипендию от банка они получили в рамках торжественного награждения работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области. Церемония состоялась в большом зале правительства Тюменской области при участии заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента АПК Владимира Чейметова и директора Тюменского регионального филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова.

В этом году стипендиатами стали: Козлова Мария Владимировна ("Сельское хозяйство", 2 курс), Павлюк Анастасия Александровна ("Зоотехния", 4 курс), Бояринов Егор ("Агроинженерия", 4 курс), Ржепко Виктория Витальевна ("Агроинженерия", 4 курс), Дорогина Екатерина Павловна ("Землеустройство и кадастры", 4 курс), Мартюшева Полина Николаевна ("Ветеринария", 3 курс).

"Ежегодно наши студенты становятся стипендиатами Россельхозбанка, и это является высокой оценкой уровня их подготовки, - отмечает ректор государственного аграрного университета Елена Бойко. - Для многих ребят такие стипендии являются большим стимулом и мотивируют на дальнейшее развитие. Здорово, что Россельхозбанк поддерживает талантливых, целеустремленных и увлеченных наукой молодых людей, - это настоящая инвестиция в наше общее будущее".

Талантливая и инициативная молодёжь является ключом к формированию стабильного кадрового резерва в АПК России. В 2023-2024 году более 400 студентов из 49 регионов России смогут получать стипендии от РСХБ в размере 15 тыс. рублей (для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры) и 20 тыс. рублей для аспирантов. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр.

"Это большая честь для меня быть стипендиатом Россельхозбанка. Я рада, что все мои достижения и научная деятельность не только принесли мне новые знания и опыт, но и денежную мотивацию в виде стипендии", — отметила стипендиат Мария Козлова.