В Тюмени на 300 тысяч рублей оштрафовали банк за рекламу кредита мелким шрифтом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей штрафа заплатит АК БАРС Банк за рекламу кредита нечитаемым шрифтом в офисе Тюмени. Об этом сообщает региональное управление ФАС России.

"Зафиксирована реклама кредита следующего содержания: "Кредит с кэшбэком на ежемесячные платежи от 4,5% АК Барс Банк". Она размещалась в оконных проемах на втором этаже нежилого помещения. Также есть другая информация мелким шрифтом, прочитать ее в силу особенностей размещения рекламы и шрифта невозможно", - уточнили в ведомстве.

Информацию, которую невозможно прочитать считается отсутствующей. Следовательно, до потребителей не доведены все существенные условия, в полной мере влияющие на итоговую стоимость кредита. А это нарушение законодательства о рекламе.