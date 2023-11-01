Волонтеры изучили истории людей, чьи надгробия нашли при сносе школы в Тюмени

| Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили"

Сведения о тюменцах, чьи памятники нашли строители при сносе школы на ул. Красных Зорь в Тюмени, собирают участники проекта "Музей воспоминаний "Мы жили". Все надгробия относятся ко второй половине XIX — началу XX века, их использовали при строительстве учебного заведения для возведения фундамента, сообщают волонтеры.

Среди находок — каменное надгробие в форме голгофы с утраченным элементом в виде креста. Памятник принадлежит тюменскому мещанину Павлу Павловичу Зайкову (1864–1892). В музее "Усадьба Колокольниковых" исследователям рассказали, что это внук городского головы Иконникова, владельца дома, где сейчас и расположен один из самых известных тюменских музеев. Именно Павел Павлович в 1888 году продал усадьбу купцу I гильдии Ивану Петровичу Колокольникову. По некоторым источникам, Зайков продавал имущество в связи с переездом в столицу. Действительно ли у него был в планах переезд, остается под вопросом.

| Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили"

"Что можно сказать однозначно с опорой на архивные документы: умер Павел Зайков спустя несколько лет после сделки по продаже дома в возрасте 28 лет от чахотки. Был погребен на Текутьевском кладбище", — рассказали в "Музее воспоминаний "Мы жили".

Еще один памятник с интересной историей — надгробие младенца Оли Новосёловой в виде дерева с обрубленными ветвями. Часто такие "памятники-деревья" ставили тем, кто не продолжил семейное древо. Девочка прожила очень короткую жизнь — родилась в мае 1900-го и умерла в августе того же года. Ее отец — крестьянин Туринского уезда Жуковской волости Иван Новосёлов, впоследствии — владелец одного из крупнейших лесопильных заводов в Тюмени. На Текутьевском кладбище сохранились могилы матери Оли — Марии Новосёловой-Безбородовой и двух сестер девочки — Агнии и Екатерины. Памятник Оли уже перенесли на семейное захоронение Новосёловых.

| Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: предоставлено проектом "Музей воспоминаний "Мы жили"

Напомним, два десятка дореволюционных памятников нашли в фундаменте тюменской школы, построенной в 1938 году. Большая часть надгробий изрядно пострадали из-за того, что их использовали как стройматериал: они расколоты и залиты цементом. С помощью архивных документов участникам проекта "Мы жили" удалось установить имена 15 тюменцев, которым принадлежат эти памятники. Оказалось, что это надгробия с трех кладбищ — сохранившегося до наших дней Текутьевского некрополя и двух утраченных — Затюменского и Монастырского.

Надгробия с Монастырского кладбища вернули на территорию Свято-Троицкого мужского монастыря, где оно и располагалось до революции. Памятники с Текутьевского некрополя вернут на прежнее место весной. Там же установят и надгробия с Затюменского кладбища. Оно утрачено полностью, на его месте — жилой комплекс, установить эти надгробия в исходной исторической локации невозможно.

Влада Нерадовская