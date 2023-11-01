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Девять участков газопровода реконструируют в Тобольске

Общество, 11:52 28 ноября 2023

из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Девять участков газопровода реконструируют в Тобольске. Также в бюджете города на 2024 год на благоустройство дворов заложено в два раза больше снега, чем в 2023 году.

Об этом рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"В бюджете нашли отражение все приоритетные направления жизни города. Он остается социально направленным, предусматривает расходы на безопасность, сферу ЖКХ, комфортную городскую среду", - сказал глава Тобольска.

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# благоустройство дворов , газификация

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