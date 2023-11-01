Девять участков газопровода реконструируют в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Девять участков газопровода реконструируют в Тобольске. Также в бюджете города на 2024 год на благоустройство дворов заложено в два раза больше снега, чем в 2023 году.

Об этом рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"В бюджете нашли отражение все приоритетные направления жизни города. Он остается социально направленным, предусматривает расходы на безопасность, сферу ЖКХ, комфортную городскую среду", - сказал глава Тобольска.