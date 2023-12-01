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Маршруты автобусов № 155 и 155к изменятся в Тюмени со 2 декабря

Общество, 18:18 01 декабря 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Схема движения автобусов по маршрутам №№ 155 и 155к изменится в Тюмени со 2 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

Остановочный пункт "поворот на с/о "Виктория" в направлении из города перенесут ближе к Салаирскому тракту. Расписание для пассажиров доступно на сайте, в приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру 8-800-250-0722, а также на остановках.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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