Маршруты автобусов № 155 и 155к изменятся в Тюмени со 2 декабря

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Схема движения автобусов по маршрутам №№ 155 и 155к изменится в Тюмени со 2 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

Остановочный пункт "поворот на с/о "Виктория" в направлении из города перенесут ближе к Салаирскому тракту. Расписание для пассажиров доступно на сайте, в приложении "Тюменский транспорт" и по бесплатному номеру 8-800-250-0722, а также на остановках.