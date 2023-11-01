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40 наборов шахмат подарили тюменцы краснодонским детям

Общество, 14:37 28 ноября 2023

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

40 наборов шахмат с автографом 12-го чемпиона мира по данному виду спорта Анатолия Карпова подарили краснодонской детско-юношеской спортивной школы тюменцы. Привез подарок руководитель Центра общественных инициатив депутата Госдумы РФ им. Карпова, руководитель федерального проекта "Лига дворового спорта России" Егор Южаков.

Также он вручил шахматного Конька-горбунка - символ эстафеты, посвященной Году семьи в Тюменской области в 2024 году. Он будет храниться в Краснодоне.

"Для нас и для наших шахматистов – это большая честь и повод для гордости. Встреча прошла очень тепло и продуктивно, обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству в сфере спорта, в частности шахмат. В скором будущем в Краснодон при содействии руководителя проекта "Лига дворового спорта России" доставят шахматные столы и часы. В целом, такое сотрудничество открывает новые перспективы для наших ребят", - сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.

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# Краснодон , шахматы

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