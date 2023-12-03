Александр Моор: помощь и содействие инвалидам - ответственная и важная задача

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области проживает более 96 тысяч людей с инвалидностью, из них 9 тысяч – это дети. Помощь и содействие им, создание комфортной среды и благоприятных условий для их жизни – ответственная и важная задача.

Об этом с своем обращении, приуроченном к Международному дню инвалидов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области, по его словам, реализуются государственные программы, инновационные проекты, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки, предоставляются различные виды реабилитации. Особую роль в обеспечении доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью играют региональные общественные организации инвалидов. Они достойно выполняют свою миссию и регион их поддерживает в этой работе.

Глава региона отметил, что Международный день инвалидов призван привлечь общественное внимание к проблемам людей, нуждающихся в поддержке.

"И в этот, и любой другой день, важно помнить, что рядом с нами живут граждане с особенностями здоровья. Благодарю всех, кто дарит милосердие и внимателен к людям с инвалидностью, к их нуждам и проблемам. Желаю всем жизненных сил, успехов во всех делах, поддержки близких и всего самого наилучшего", - добавил губернатор.