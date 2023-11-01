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25 призывников из Уватского района отправились служить в армию

Общество, 17:01 28 ноября 2023

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслав Елизаров | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслав Елизаров

25 призывников из Уватского района отправились служить в армию, в том числе три, обученных военно-учетным специальностям. Последние шесть новобранцев проводили 28 ноября.

"Служба позволит закалить характер, воспитать ребят настоящими патриотами, защитниками Родины. Желаю нашим призывникам с честью и гордостью нести звание российского солдата и быть достойными сыновьями своих матерей и отцов", - написал в Telegram-канале глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслав Елизаров | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслав Елизаров

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# призывники , Уватский район

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