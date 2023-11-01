Для создания катков в Тюмени задействуют снежную пушку

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

К созданию катков у моста Влюбленных и напротив мультицентра "Контора пароходства" приступили специалисты МБУ "Тюменьгормост". Для их создания задействуют снежную пушку, сообщает администрация Тюмени.

"Прежде чем мы приступим к заливке катков, необходимо подготовить основание. Снега на сегодняшний день не так много, поэтому для его создания мы задействуем снежную пушку, – комментирует начальник отдела текущего содержания гидротехнического сооружения МБУ "Тюменьгормост" Дмитрий Занин. – Установка выдает необходимые снежинки при температуре воздуха около 6-7 градусов мороза и ниже. Для будущих ледовых арен необходимо подготовить основание: укатать снег для получения плотной базы толщиной не менее пяти сантиметров и уже после этого, согласно технологии, заливать лед".

В этом году общая площадь катков, создаваемых специалистами МБУ "Тюменьгормост", составит 4 тыс. 260 кв. метров. У моста Влюбленных – 2 тыс. кв. метров, у Конторы пароходства размеры незначительно уменьшатся по сравнению с прошлым годом – 2 тыс. 260 кв. метров. Это произойдет в связи с тем, что здесь останется ранее установленная сцена, что будет удобно для отдыхающих на катке. Артисты, выступающие на площадке, будут видны с любого уголка ледовой арены.

Отметим, что на территории перед мультицентром уже разместилась десятиметровая новогодняя елка. К установке большой и малой деревянных горок приступили 28 ноября.

"Как правило, на их монтаж у нас уходит до двух дней, – рассказывает Дмитрий Занин. – Необходимо будет еще оформить борта из снега, и при устойчивой минусовой температуре приступим к их заливке".

Каток у моста Влюбленных планируется залить в прежних границах. Сейчас там ведутся работы по установке ограждения, укладке деревянного тротуара и формированию снежного основания.

Тюменцы смогут испытать первый лед после того, как установится минусовая температура, которая позволит наморозить необходимое количество льда для гладкого катка.