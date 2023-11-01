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В восьми районах Тюменской области кондиционность семян превышает 10 %

Экономика, 14:49 29 ноября 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Качество заготовленных семян предстоящей посевной кампании проверяют аграрии Тюменской области. В восьми районах кондиционность превышает 10 %, что считается очень хорошим показателем. Это подтверждает чистоту, всхожесть, энергию прорастания и отсутствие зараженности семенного фонда, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Лидером является Ялуторовский район. Здесь кондиционность семян достигла 30 %. На 20 % меньше – в Армизонском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Сорокинском, Тюменском районах. А также в Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

В среднем по области кондиционность семян составляет 7 %. Весь объем зерна аграрии проверят до апреля.

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# АПК , качество , семена

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