В восьми районах Тюменской области кондиционность семян превышает 10 %

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Качество заготовленных семян предстоящей посевной кампании проверяют аграрии Тюменской области. В восьми районах кондиционность превышает 10 %, что считается очень хорошим показателем. Это подтверждает чистоту, всхожесть, энергию прорастания и отсутствие зараженности семенного фонда, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Лидером является Ялуторовский район. Здесь кондиционность семян достигла 30 %. На 20 % меньше – в Армизонском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Сорокинском, Тюменском районах. А также в Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

В среднем по области кондиционность семян составляет 7 %. Весь объем зерна аграрии проверят до апреля.