Финансировать команду футболистов только из бюджета — нецелесообразно, считает губернатор

| Фото: с сайта fc-tyumen.ru | Фото: с сайта fc-tyumen.ru

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Финансировать профессиональную команду футболистов полностью из областного бюджета — нецелесообразно. Нужно искать спонсора.

Об этом сказал глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 29 ноября, отвечая на вопрос местного жителя о поддержке спортсменов.

"Даниил Павлов пишет: ФК "Тюмень" лидирует в первом дивизионе. Есть шанс войти в премьер-лигу. Планирует ли область поддерживать команду в случае выхода и как? Почему мы не видим на матчах руководство области и города", — прочитал сообщение зрителя эфира глава региона.

Губернатор Тюменской области отметил, что тюменские футболисты выступают успешно. После 20 туров футбольной национальной лиги ФК "Тюмень" находится на четвертом месте в турнирной таблице, в очень плотной группе лидеров. Это отличный результат для команды, которая только что вышла из второй лиги и сейчас играет наравне с спортсменами, недавно находищимися в в премьер лиге. У тюменских футболистов впереди 14 матчей, они и определят итоговый результат.

"Болеем за наших ребят. Что касается поддержки команды, переход в премьер-лигу предполагает существенное, в несколько раз, увеличение бюджета команды. Уже много говорил и остаюсь на своей позиции: финасировать только за счет областного бюджета профессиональную команду высокого уровня нецелесообразно. Надо искать спонсора, который готов вместе с нами взять на себя это финансовое бремя. Считаю, что эти средства лучше направить на строительство новых футбольных полей, ледовых кортов, спортивной инфраструктуры для развития массового и детского спорта," — поделился Александр Моор.

Глава региона сказал, что не всегда может присутствовать на футбольных матчах, но следит за ходом игры, переходя по ссылкам, которые присылает ему директор ФК "Тюмень" Александр Попов.

Инна Пахомова