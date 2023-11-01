Почти 680 млн рублей заложено в бюджете Тюменской области на приобретение жилья для детей-сирот в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Почти 680 млн рублей заложено в бюджете Тюменской области на приобретение жилья для детей-сирот в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона 29 ноября.

"Также мы будем рассматривать и другие различные возможности, чтобы выделить на эти цели дополнительные средства в следующем году", - добавил глава региона.

В 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот было предусмотрено и выделено более 1 млрд рублей. Причем почти 400 млн из них правительство выделило дополнительно в ходе исполнения областного бюджета.

Напомним, что в этом году в регионе для детей-сирот купят 419 квартир. Только в Тюмени в специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 60 помещений. Также подписаны контракты на 70 квартир в домах, которые возводятся по договорам долевого строительства. Из них 34 сдадут уже в текущем году, еще 36 – в первом квартале следующего.

Виктория Макарова