Александр Моор рассказал о реставрации Крестовоздвиженского храма в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О реставрации Крестовоздвиженского храма губернатора Тюменской области Александра Моора спросила жительница Тобольска Елена Федорова во время прямой линии главы региона 29 ноября.

Александр Моор напомнил, что здание является объектом федеральной собственности, поэтому деньги из бюджета Тюменской области не могут быть направлены на его восстановление.

"Суд обязал в начале этого года региональное управление Росимущества провести до конца 2024 года на этом объекте противоаварийные работы", - добавил губернатор.

Кроме того, заявка на выделение финансирования была направлена в Министерство культуры Российской Федерации. "Проектная документация разработана, ждем рассмотрение", - сообщил Александр Моор.

Отметим, что храм в Тобольске был заложен в 1754 году на насыпном холме на берегу Покровки. В 1761 году освятили ее нижний храм, через 10 лет - верхний. Колокольню достроили в 1784 году.

Николай Ступников