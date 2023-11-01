До конца 2023 года на дороги Тюмени выйдут 34 новых автобуса

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34 новых автобуса, 12 из которых работают на метане, выйдут на дороги Тюмени до конца 2023 года. Их приобрели на средства казначейского кредита в размере 600 млн рублей. Принятые меры позволят качественно расширить транспортную сеть областного центра.

Об этом, отвечая на вопросы о работе общественного транспорта в Тюмени в ходе прямой линии 29 ноября, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Значительная часть обращений горожан касалась переполненных маршруток. Тюменцы просят заменить автобусы малой вместимости на большие.

"Мы стараемся это делать, планово такую работу ведем. Если еще в 2015 году половина из общего числа работающих автобусов в Тюмени были малой вместимости, то сейчас это всего лишь треть. Вопросы, связанные с работой общественного транспорта, были и есть, потому что город растет и всегда нужно заниматься донастройкой этой сети", - отметил глава региона.

Александр Моор напомнил о нововведении, которое касается оплаты проезда. С 1 января 2024 года у жителей Тюмени появится возможность пользоваться пересадочным тарифом. Это особенно актуально для тех, кто живет в отдаленных районах и ездит на автобусах с пересадкой. Пассажир сможет совершать вторую поездку бесплатно, но если с момента оплаты первой прошло не более 60 минут.

"Что касается срывов графика движения, то здесь нужно действовать в соответствии с нашими договорными отношениями: применять штрафы, если не действует, то аннулировать контракты", - заключил Александр Моор.

Любовь Голышева