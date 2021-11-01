В Тюмени разработают пересадочный тариф для общественного транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пересадочный тариф для городского общественного транспорта должен быть разработан в администрации Тюмени до 2024 года. Такое поручение дал глава города Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба городской администрации.

Несмотря на снижение пассажиропотока, вызванного ограничительными мерами, необходимо, по словам Руслана Кухарука, развивать маршрутную сеть города.

"Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учетом жилой застройки и социально значимых объектов, - подчеркнул он. - В этом может помочь реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах".

Данную модель необходимо разработать и реализовать при заключении следующих муниципальных контрактов с перевозчиками, которые запланированы в 2024 году.

Тариф "Пересадочный" - это электронный проездной билет в пределах количества приобретенных поездок, предусматривающий возможность двух поездок в течение определенного времени по установленному размеру оплаты проезда за разовую поездку.

Пересадочный тариф сегодня в пилотном режиме внедрен в нескольких крупных российских городах. Он призван помочь пассажирам беспроблемно добраться из одного конца города в другой с пересадками, воспользовавшись одним билетом. Период действия билета будет определяться опытным путём, учитывая выгоду и для пассажиров, и для транспортного предприятия.