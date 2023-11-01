Разрешение на строительство спорткомплекса в районе Утиного пруда в Тюмени продлили до августа 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра по ул. 50 лет Октября в районе Утиного прудав Тюмени продлили до августа 2024 года. Долгостроем занимается корпорация "Тюменьстрой".

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии 29 ноября, отвечая на вопрос жительницы города о будущем данного объекта.

"Застройщику продлено разрешение на строительство до августа 2024 года. Не могу сказать, уложится ли он в этот срок. Будем надеяться", - сказал Александр Моор.

Еще один вопрос, касающийся Утиного пруда, адресовали тюменцы главе региона. Речь идет о состоянии водоема.

"Два раза в летний период проводится скашивание растительности. Мусор убирается до четырех раз летом и один раз зимой. В текущем году камыши скашивали дважды, мы косим там осторожно, не мешая посилившимся уткам. Поэтому часть пруда остается нетронутой", - пояснил Моор.

Трансляция прямой линии проходит в соцсетях главы региона: во ВКонтакте, Одноклассниках, Тelegram. На телеканалах "ОТР", "Тюменское время", "Тобольское время", "Ишимское время".

Как заметил губернатор, до начала трансляции от жителей региона поступило более 1,5 тыс. вопросов.

Анжела Лебедева