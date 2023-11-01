632 млн рублей выделили на капремонт пяти образовательных объектов в Тюменском районе на 2024-25 годы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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632 млн рублей выделили на капитальный ремонт пяти образовательных объектов в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Также на ближайшие три года в бюджете предусмотрены средства на проектирование и строительство 12 детских садов и 30 школ по всему региону, в том числе на замену 15 деревянных школ.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время прямой линии с жителями региона 29 ноября.

В 2023 году в Тюменской области ввели в эксплуатацию около 4,5 тыс. новых учебных мест. В Тюмени открыли пять школ: в жилом районе Тура, в микрорайонах Плеханова, Ямальский-2, а также учебные места в Вагайском и Упоровском районах.

"До конца 2023 года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три школы в деревне Овсянникова Тобольского района, в поселке Иртыш и в селе Большой Карагай Вагайского района. Каждая из этих школ рассчитана на 60 мест", - прокомментировал губернатор.

Добавим, трансляция прямой линии проходит в соцсетях главы региона: во ВКонтакте, Одноклассниках, Тelegram. На телеканалах "ОТР", "Тюменское время", "Тобольское время", "Ишимское время".

Юлия Карандашева