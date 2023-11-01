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Крытый каток на ул. Судоремонтной в Тюмени начнут строить в 2024 году

Губернатор, 18:43 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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К строительству крытого ледового комплекса на ул. Судоремонтной в Тюмени приступят в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей о новых спортивных объектах в регионе в прямом эфире 29 ноября.

Он добавил, что сейчас в Тюмени ведется строительство ледового комплекса на ул. Народной. Также новый спортивный комплекс появится в селе Онохино Тюменского района, проектно-сметная документация разработана и проходит государственную экспертизу.

Комментируя планы по строительству ледового комплекса в Ишиме, губернатор отметил, что объект дорогой, поэтому вопрос будет рассмотрен позднее.

Вера Коршунова

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# катки , спортивные объекты

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