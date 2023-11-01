Более 300 лыжников со всей страны приедут в Тюмень на соревнования по лыжным гонкам

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Более 300 лыжников со всей страны приедут в Тюмень в феврале 2024 года, чтобы поспорить за звание лучших на соревнованиях по лыжным гонкам в центре "Жемчужина Сибири".

Об этом сказал глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 29 ноября, отвечая на вопрос местного жителя о проведении спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта.

"Нашей области выпала честь провести соревнования по лыжным гонкам. Подготовка идет в плановом режиме. Продажа билетов стартует в ближайшее время. Пользуясь случаем, приглашаю всех тюменских любителей лыжных гонок и болельщиков из других регионов посетить соревнования этой спартакиады сильнейших", — сказал Александр Моор.

По словам главы региона, все знают, что в Тюмени живут мощные лыжники, какую конкуренцию они составляли на международных соревнованиях.

"Международные соревнования без наших лыжников превратились уже в чемпионат Норвегии и Швеции. Видимо, тем людям, которые принимали решение отстранить наших спортсменов, нравится соревноваться без лидеров. Надо еще посмотреть, чьи гонки интереснее - наши или их. Уверен, что соревнования на территории "Жемчужины Сибири" пройдут, как обычно, на самом высоком организационном уровне, а спортсмены подарят нам яркое и захватывающее зрелище", — заключил Александр Моор.

Инна Пахомова