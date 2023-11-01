В Тюменской области разрабатывают проекты строительства двух центров культуры

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Далее в сюжете До шести полос планируют увеличить участок дороги по ул. Запольной в Тюмени

Проектная документация по строительству центров культуры в с. Сосновка Заводоуковского округа и в с. Исетское находится в разработке. После прохождения госэкспертизы начнется возведение данных объектов.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона 29 ноября.

"В селе Петелино Ялуторовского района центр культуры и досуга на 150 мест будет построен до конца 2023 года. В этом году завершаем капремонт с комплексным оснащением детской библиотеки Лагунова в Тюмени", - рассказал Моор.

В области реализуется ряд федеральных и региональных программ строительства, капитального ремонта учреждений культуры. Многие объекты появляются благодаря национальному проекту "Культура".

Так, в 2023 году при поддержке разного уровня бюджетов открыты пять модельных библиотек, сейчас их в регионе 13. Виртуальный концертный зал появился в Заводоуковском городском округе. Всего на сегодня в Тюменской области их 34.

"В этом году мы завершили обновление материально-технической базы всех 28 детских школ искусств. Продолжаем строить центр культурного развития в селе Большое Сорокино Сорокинского района. Идет капремонт объекта культуры в селе Лариха Ишимского района", - отметил глава региона.

Трансляция прямой линии состоялась в соцсетях губернатора: во ВКонтакте, Одноклассниках, Тelegram. На телеканалах "ОТР", "Тюменское время", "Тобольское время", "Ишимское время".

Как заметил Александр Моор, до начала трансляции от жителей региона поступило более 1,5 тыс. вопросов.

Анжела Лебедева