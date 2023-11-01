До шести полос планируют увеличить участок дороги по ул. Запольной в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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С четырех до шести полос планируют увеличить участок дороги по ул. Запольной в Тюмени.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время прямой линии с жителями региона 29 ноября.

"В 2024 году мы будем заниматься мероприятиями по изъятию и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. В 2025-2026 годы выполним работы по расширению этого отрезка дороги", - прокомментировал губернатор.

Отметим, трансляция прямой линии прошла в соцсетях главы региона во ВКонтакте, Одноклассниках, Тelegram, на телеканалах "ОТР", "Тюменское время", "Тобольское время", "Ишимское время". От жителей региона поступило более 1,5 тыс. вопросов. Александр Моор подчеркрнул, что ни одно обращение не останестя без внимания.

Юлия Карандашева