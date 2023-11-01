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Александр Моор: тюменские спортсмены-колясочники смогут заниматься керлингом в новом ледовом комплексе

Губернатор, 18:55 29 ноября 2023

группа "СОКИ "Шанс" во ВКонтакте | Фото: группа "СОКИ "Шанс" во ВКонтакте

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Предоставить возможность участникам физкультурно-спортивного клуба инвалидов "Шанс" возможность заниматься керлингом поручил губернатор Александр Моор областному департаменту по спорту.

Вопрос о создании такой секции поступил главе региона во время прямой линии с жителями региона 29 ноября.

"На улице Народной в Тюмени строится новый ледовый комплекс, - напомнил губернатор. - Как только он будет готов и введен в эксплуатацию, мы предоставим вам там время".

Николай Ступников

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# Александр Моор , керлинг , прямая линия , спортсмены-инвалиды

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