В Тюменской области досрочно завершат программу расселения ветхого жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Почти на два года раньше, в 2023 году, завершится программа расселения аварийных домов в Тюменской области, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. За пятилетний срок почти 9 тыс. жителей региона улучшили жилищные условия.

Об этом в ходе прямой линии 29 ноября сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос Натальи Яговкиной о сроках сноса аварийного жилья.

По его словам, благодаря реализации жилищных программ за счет средств областного бюджета 1 тыс. 500 семей Тюменской области только в 2023 году будут обеспечены жильем. Это молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, граждане, которые проживают в аварийных домах.

Глава региона отметил, что в текущем году на все эти жилищные программы в областном бюджете предусмотрено 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день обеспечены жильем 1 тыс. 118 семей.

К примеру, на прошлой неделе в Уватском районе девять семей из села Демьянка получили ключи от квартир с чистовой отделкой в новом доме.

"Сейчас мы с коллегами формируем новую пятилетнюю программу. В нее войдут все аварийные дома, которые были признаны таковыми по состоянию на 1 января 2022 года", - подытожил Александр Моор.

Инна Кондрашкина