Александр Моор рассказал о ситуации с профильными врачами в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Более 100 вакансий открыто в Тюменской области для врачей узкого профиля. О том, как в регионе справляются с текучестью кадров в системе здравоохранения, рассказал губернатор области Александр Моор, отвечая на вопрос о нехватке профильных специалистов, на прямой линии 29 ноября.

"Подготовка своих врачей для нас приоритет. Но надо понимать, что процесс обучения небыстрый. Чтобы из вуза вышел квалифицированный узкопрофильный специалист, необходимо затратить в общей сложности восемь лет. Хорошо себя зарекомендовал целевой набор в ординатуру. Это образовательная программа, когда обучение проходит в клиниках и больницах, где врачи получают реальный опыт работы с пациентами и с различными заболеваниями", - заявил он.

Чтобы не перегружать профильных специалистов, в области на протяжении многих лет применяется практика, когда сначала пациент попадает к участковому терапевту, а после он определяет, к какому врачу нужно направить человека. В результате, по данным Александра Моора, из 10 тюменцев, которые считают, что им нужно к узкому специалисту, реально нуждается в этой помощи не больше трех.

Для оказания экстренной помощи открыты кабинеты "неотложки" без записи на прием. Справки и рецепты на льготные лекарственные препараты выдаются в кабинетах доврачебного приема, талоны на них можно взять в информационном киоске поликлиники. Больничный лист можно закрыть дистанционно.

"Весь этот комплекс мер направлен на то, чтобы максимально разгрузить узких специалистов, чтобы у них было больше времени для приема пациентов, которые действительно нуждаются в их помощи", - резюмировал губернатор.

Виктория Макарова