В Тюменской области в ближайшие два года построят 38 ФАПов и пять амбулаторий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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38 фельдшерско-акушерских пунктов и пять амбулаторий построят в Тюменской области в ближайшие два года. Кроме того, будет проведен ремонт на 13 объектах здравоохранения. Медучреждения оснастят 231 единицей современного оборудования.

Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 29 ноября.

"Также у нас в планах построить поликлинику в поселке Богандинском, а строительство врачебной амбулатории в селе Луговое Тюменского района запланировано на 2025 год. Предусмотрели финансирование и на возведение новой амбулатории в Новотарманске", - подчеркнул губернатор.

До конца 2023 года за счет средств резервного фонда правительства России в Тюменскую область поставят два передвижных офтальмологических комплекса и два мобильных стоматологических кабинета.

Относительно хода работ в текущем году, глава региона отметил, что в Тюмени открылся новый корпус городской поликлиники № 12 на три тысячи квадратных метров с детским, взрослым и реабилитационным отделениями. Здание полностью предусмотрено для оказания медицинской помощи и рассчитано на 800 посещений в смену.

"Мы продолжаем реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Выполнен капитальный ремонт четырех объектов - поликлиники сел Абатское, Викулово, Бердюжье и один этаж стационара и пищеблока Омутинского. Также частично обновлен один этаж стационара в Абатском. Введена в эксплуатацию новая современная поликлиника в селе Каскара, где обслуживают почти 24 тысячи человек из 10 населенных пунктов", - рассказал глава региона.

Кроме того для оснащения медучреждений куплено 277 единиц оборудования, в том числе 18 - компьютерных томографов, флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов и МРТ. Автопарки пополнили 25 единиц санитарного транспорта и 26 автомобилей скорой медицинской помощи.

Оксана Корнеенкова