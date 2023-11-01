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Губернатор призвал жителей региона покупать елки только на специальных базарах

Губернатор, 19:30 29 ноября 2023

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Далее в сюжете На прямую линию Александра Моора поступило более 1500 вопросов от жителей области

Покупать елки только на специальных базарах призвал жителей Тюменской области губернатор Александр Моор во время прямой линии 29 ноября. Елочные базары откроются с 10 декабря.

Только в Тюмени организуют восемь локаций для торговли новогодними деревьями.

"В преддверии праздников будет не лишним напомнить, что нельзя не только рубить елки в лесу, но и делать букеты из веток. За незаконную вырубку предусмотрены штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. А юрлицам – от 200 до 300 тысяч рублей", - сказал Моор.

Предновогодней темой глава региона завершил традиционную прямую линию с жителями. Он поблагодарил каждого, кто адресовал свои проблемы. Диалог губернатора с гражданами продлился 1 час 44 минуты. До начала эфира поступило более 1 тыс. 500 вопросов. Те, что не прозвучали в прямом эфире, губернатор направит в работу заместителям, на все будут даны ответы.

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , елки , Новый год , прямая линия

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