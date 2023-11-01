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На прямую линию Александра Моора поступило более 1500 вопросов от жителей области

Общество, 19:34 29 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Александр Моор: каждый обратившийся в ходе прямой линии получит ответы

Более 1 тыс. 500 вопросов поступило на прямую линию губернатора Тюменской области Александра Моора. Трансляция прошла в аккаунтах главы региона в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram 29 ноября.

Рекордная по продолжительности прямая линия заняла почти два часа. Александр Моор пообещал, что поручит своим заместителям подготовить ответы на вопросы, которые не успели обсудить во время прямого эфира.

Традиционно эфир сопровождался сурдопереводом. Полная запись прямой линии — по ссылке.

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# Александр Моор , вопросы , прямая линия

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