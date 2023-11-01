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Александр Моор: каждый обратившийся в ходе прямой линии получит ответы

Губернатор, 21:00 29 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ответы на вопросы, которые не успели озвучить в ходе прямой линии, будут. Их обязательно получит каждый обратившийся. Об этом в своем Telegram-канале заверил губернатор Александр Моор.

Глава региона общался на прямой линии с тюменцами почти два часа. Обсудили многое – ЖКХ, дороги, социальную сферу, медицину, спорт.

Александр Моор рассказал землякам о том, что сделано по итогам прошлых прямых линий. В Ялуторовске в 2023 году запустили путепровод. В Тюмени на объездной сдали надземный пешеходный переход в районе ЖК "Колумб", построили школы, детские сады, поликлиники и ФАПы, о которых просили жители региона.

"Несколько проблем решили прямо по ходу сегодняшнего эфира. Так, в Тобольске и Тобольском районе в межсезонье, когда паром уже не ходит, а лед еще не встал, будет курсировать судно на воздушной подушке. Выделим средства на его покупку из областного бюджета", – добавил губернатор.

Напомним, на прямую линию Александра Моора поступило более 1 тыс. 500 вопросов.

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# Александр Моор , прямая линия

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